Рынки оказались под давлением рисков - "БКС Брокер"

Мировые рынки в четверг снизились, в США индекс S&P500 также немного просел, но пытается закрепиться около максимумов, при этом новостной поток периодически влияет на отношение инвесторов к возникающим рискам, отмечает старший персональный брокер по международным рынкам "БКС Брокер" Александр Бартенев.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что расследование по короновирусу в Китае близко к завершению, в случае явной вины страны в сокрытии пандемии, КНР будет подвержена международному давлению, в том числе санкциям со стороны США. Очевидно, общий объем позитивного потока новостей сократился, так как сезон отчетности подошел к концу, при этом проблемы восстановления экономики и напряжение отношений между США и Китаем повторяются в СМИ все чаще.

Для российского рынка акций вдобавок к мировым рискам нависла еще одна угроза - белорусский риск. В случае военной помощи режиму Лукашенко, многие западные инвесторы могут ожидать антироссийских санкций со стороны США и начать продавать российские активы до их объявления, что может повлиять на суверенную кривую облигаций и рынок акций РФ. Вероятность этого события достаточно невысокая, но сценарий уже обсуждается в западных СМИ. Это заставляет отечественных инвесторов более осторожно подходить к покупкам.

Из позитивных новостей - пересмотр индекса MSCI Russia 10/40, компания "Яндекс" (MOEX: YNDX) заменит ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) в Топ-4. "Яндекс" включен с новым весом 9,44%, что позитивно для акций. В пятницу выйдут финансовые результаты "Московской биржи" (MOEX: MOEX) за второй квартал по МСФО, ожидается некоторая нормализация финансовых показателей.

На рынке нефти наблюдается коррекционное движение вслед за общим настроением рынков. В фокусе - беспокойство относительно процесса восстановления спроса на нефть, из-за медленного восстановления промышленности. Текущее движение больше похоже на техническое изменение цен, чем изменение фундаментальных факторов. Здесь также ожидается плавное восстановление экономических показателей, отмечает Бартенев.