BCS GM поднял оценку акций и GDR золотодобытчиков РФ на 21-49%, сохранив при этом для всех бумаг рекомендацию "держать"

BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых золотодобывающих компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.

"Мы улучшили прогноз цен на золото в свете мощного притока ликвидности в мировую экономику и повысили целевые цены по всем бумагам золотодобывающих компаний РФ под нашим покрытием, однако дальнейший потенциал роста их котировок ограничен - мы подтверждаем рекомендации "держать", - пишут эксперты.

Как отмечается в обзоре BCS Global Markets, вливания ликвидности в мире и в США поддержали цены на золото, однако предоставление новых пакетов помощи пока маловероятно.

"Вероятность новых стимулов в США в краткосрочной перспективе (один из определяющих факторов для золота) снижается, поскольку республиканцы и демократы не могут договориться о пакете помощи на $1-3,5 трлн, а также в свете приближающихся президентских выборов (если демократы и Белый дом придут к консенсусу, пакет может быть одобрен не ранее сентября или даже позже). Без этого важного драйвера потенциал роста цен на золото ограничен. Кроме того, физический спрос на золото в первом полугодии 2020 года снизился (спрос на ювелирные украшения упал на 46% г/г), что было частично компенсировано за счет более чем шестикратного притока средств в фонды ETF. Между тем объемы предложения добытого золота в первом полугодии уменьшились всего на 5% г/г главным образом из-за эпидемиологических ограничений. Во втором полугодии 2020 года тренд на снижение спроса год к году может продолжиться, что в сочетании с возможным восстановлением мировых объемов добычи может нарушить баланс спроса и предложения на рынке золота", - отмечают аналитики.

При этом, как говорится в отчете, рост напряженности между США и Китаем из-за торговой сделки повышает неопределенность на рынке, что может поддержать цены на золото в случае провала торгового соглашения первой фазы или ухудшения общего тона переговоров. Кроме того, возможность второй волны коронавируса в осенний период может привести к новому раунду предоставления финансовой поддержки со стороны крупных экономик, что повысит объем ликвидности на рынке и приведет к росту цен на золото.

"Суммируя все позитивные и негативные факторы, мы не видим среднесрочных катализаторов и ожидаем, что ближайшие двенадцать месяцев цены на золото останутся в текущем диапазоне", - резюмируют эксперты инвестбанка.

Оценки и рекомендации аналитиков для бумаг компаний (цены в долларах США):

Прогнозная цена Полюс (GDR) - 130 (текущая цена - 122), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Polymetal (акции, цены в фунтах стерлингов) - 22 (текущая цена - 19,89), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Highland Gold (акции, цены в фунтах стерлингов) - 3,4 (текущая цена - 2,93), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Petropavlovsk (акции, цены в пенсах) - 40 (текущая цена - 32,7), рекомендация - держать.