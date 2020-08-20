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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рост акций General Electric в перспективе ближайших 5-6 месяцев может составить до 9% от текущих уровней - "Фридом Финанс"
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20 августа 2020 года 17:17

Рост акций General Electric в перспективе ближайших 5-6 месяцев может составить до 9% от текущих уровней - "Фридом Финанс"

Рост акций General Electric в перспективе ближайших 5-6 месяцев может составить до 9% от текущих уровней и более 20% на горизонте ближайшего года, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

General Electric получил два ключевых контракта на модернизацию энергетики Ирака общим объемом $1,2 млрд, отмечает аналитик компании Валерий Емельянов. Из деталей этих соглашений известно, что речь идет об обслуживании ранее построенных в стране электростанций (услуги на сумму $500 млн), а также о расширении сети электропередачи с подключением к инфраструктуре Иордании (инвестпрограмма на $700 млн).

Контракты явились следствием политических усилий нового правительства Ирака. Сделка была подписана в присутствии официальных лиц из Вашингтона наряду с рядом других крупных соглашений. В частности, в ходе встречи под крупными проектами подписались Chevron и Honeywell. Это с одной стороны создает дополнительные гарантии для General Electric, с другой - несет риски пересмотра в случае смены власти в стране.

Эксперт обращает внимание, что в финансовом плане сделка является достаточно крупной для бизнеса GE. Электроэнергетическое подразделение компании GE Power за прошлый квартал получило выручку немногим более $4 млрд. "Стоит отметить, что это одно из самых стабильных направлений компании. Несмотря на пандемию, GE Power сохранила оборот на уровне чуть менее 90% от докризисного уровня. На долю электроэнергетики приходится около четверти доходов всей General Electric", - пишет Емельянов. - Рынок не без интереса следит за тем, как GE возвращает свои позиции на рынке Ирака. Являясь давним инвестором в этой стране, General Electric, как и другие западные компании, на несколько лет были вынуждены оттуда уйти. В целом подобные frontier-markets могут в ближайшие годы быть ощутимым источником выручки для GE. Это страны со слабым проникновением базовой инфраструктуры и быстро растущими потребностями в энергии - в силу быстрого увеличения численности населения и его совокупных доходов".

"Акции General Electric в среду вечером, а затем в четверг утром росли против падения широкого рынка, прибавляя от 0,5% до 1%. По нашему мнению, в данных бумагах сохраняется высокий потенциал прироста - более 20% на горизонте ближайшего года. В перспективе ближайших 5-6 месяцев рост может составить до 9% от текущих уровней", - указывает специалист "Фридом Финанс".

Опубликовано: /ИК "Фридом Финанс"/
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Компании упоминаемые в новости:    General Electric


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