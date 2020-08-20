Курс рубля к доллару ближе к началу осени может приблизиться к уровням около 75 руб./$1 - "БКС Премьер"

Курс рубля к доллару ближе к началу осени может приблизиться к уровням около 75 руб./$1, курс к евро - до 88-89 руб./EUR1, говорится в комментарии "БКС Премьер".

"Ближайшие месяцы могут стать непростыми для активов развивающихся стран, в том числе для российской валюты. По нашим оценкам, курс рубля к доллару ближе к началу осени может отходить к уровням вблизи 75, курс к евро - до 88-89", - отмечает инвестиционный стратег Александр Бахтин.

Причин тому несколько, указывает эксперт: это и сезонная слабость счета текущих операций РФ, и активизация отложенного спроса на импорт после снятия карантина, и восстановление выездного туризма, и снижение спроса иностранцев на ОФЗ (со снижением ключевой ставки рублевый долг теряет для нерезидентов часть привлекательности в плане доходности), и антирекорды турецкой лиры к доллару на валютном рынке, которые усиливают давление на всю группу валют emerging markets. Нефть тоже может ослабить поддержку рубля в обозримой перспективе.

"Риски второй волны пандемии в осенний период оцениваются как возрастающие. Другое дело, что ограничительные меры вряд ли будут носить такой же жесткий характер, как в марте-мае. Вероятнее всего, речь будет идти об отдельных региональных или страновых вспышках, которые будут купироваться с учетом уже накопленного у властей и медиков опыта. Впрочем, даже такой сценарий может означать более медленное восстановление мировой экономики, что может оказать дополнительное давление на всю группу рисковых активов, включая сырьевые товары и валюты развивающихся стран", - пишет Бахтин.

Еще одним потенциальным вызовом для рублевых активов в ближайшие месяцы, по мнению специалиста "БКС Премьер" может стать активизация санкционной риторики в отношении РФ по мере приближения даты выборов президента США.