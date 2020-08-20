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20 августа 2020 года 16:08
Риски более сильного снижения котировок нефти возрастают - "Открытие Брокер"
Риски более сильного снижения котировок нефти возрастают, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Нефть находится под давлением новостей о коронавирусе, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Число регистрируемых случаев в Германии превысило 2 тыс. в сутки. Ухудшается ситуация во Франции, а в Испании она вернулась на начало июня. На этом фоне местные и центральные власти возвращают ряд мер социального дистанцирования, включая масочный режим и запрет на массовые скопления граждан. Естественно, отмечает эксперт, что лимиты на социальную жизнь негативно отражаются на потреблении топлива. В OPEC+ также считают, что темпы восстановления спроса оказались более медленными, чем ранее предполагалось. В Минэнерго США отмечают, что общий топливный спрос за последние четыре недели на 14% ниже, чем в аналогичный период год назад. Плюс доллар пытается ликвидировать часть своих потерь, которые понёс в последние недели. Поэтому, указывает Кочетков, риски более сильного снижения котировок нефти возрастают.
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20 августа 2020 года 17:17
Рост акций General Electric в перспективе ближайших 5-6 месяцев может составить до 9% от текущих уровней - "Фридом Финанс"
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.20 августа 2020 года 15:44
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.20 августа 2020 года 09:31
Фондовые индексы США снизились по итогам волатильной сессии в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг опускаются. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.20 августа 2020 года 09:18
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.19 августа 2020 года 18:48
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.19 августа 2020 года 18:26
Валюты могут стать предпочтительным инструментом торговли, и каждый шаг регуляторов, каждый всплеск инфляции будут удерживать волатильность на высоком уровне, сообщается в комментарии Saxo Bank. Доллар упал до нового минимума за цикл относительно большинства валют G10, в первую очередь, отмечает... читать дальше
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