Газпромбанк поднял оценку GDR Global Ports на 7,5%, подтвердив рекомендацию "выше рынка"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Global Ports с $4 до $4,3 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг экспертами была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Global Ports, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $4,32 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,28 за штуку.