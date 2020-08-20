"ВТБ Капитал" снизил оценку GDR Global Ports на 4%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Global Ports с $5 до $4,8 за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была сохранена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Global Ports, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $4,32 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,28 за штуку.