Возможна коррекция S&P500 в область 3230-3260 пунктов и ниже - "Фридом Финанс"

Технически индекс S&P500 продолжает слабеть, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Объемы торгов в последние дни остаются ниже средних, при этом рост объемов при вчерашнем снижении индекса отражает усиление "медвежьих" настроений.

"Гэпы на уровне 3307 и 3272 пунктов угрожают закрыться. Показатели моментума выглядят не слишком уверенно. Хотя MACD остается на положительной территории, индикатор RSI дрейфует около границы перекупленности, что может усилить фиксации позиций. Развитие нисходящего тренда вкупе с дивергенцией по RSI на недельных графиках может привести к коррекции в область 3230-3260 пунктов и ниже", - отмечает старший аналитик "Фридом Финанс" Ален Сабитов.