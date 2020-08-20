Повышательная коррекция котировок ОФЗ может завершиться - Промсвязьбанк

Повышательная коррекция котировок ОФЗ после активных продаж может завершиться, ожидается умеренный рост кривой госбумаг, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Котировки ОФЗ в среду продолжили восстанавливаться, констатируют аналитики - доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 7 б.п. – до 5,23% годовых, 10-летних – на 6 б.п. – до 6,10% годовых.

"В четверг на глобальных рынках превалируют негативные настроения, в результате чего повышательная коррекция котировок ОФЗ после активных продаж может завершиться – ожидаем умеренного роста кривой госбумаг. Отметим, что нерезиденты после мартовского падения рынков так и не восстановили свои позиции в ОФЗ, проигнорировав последующее ралли на снижение ставки ЦБ. На текущий момент в российских бумагах остаются наиболее "лояльные" инвесторы, в результате чего последние коррекции на рынке носили краткосрочный характер. Вместе с тем возвращение геополитических рисков продолжит в среднесрочной перспективе давить на котировки ОФЗ, делая их более уязвимыми (в том числе и к внешнему негативу)", - пишут специалисты банка.