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Главная / Аналитикам / Аналитика / Фондовый рынок откроется в четверг на отрицательной территории - "Атон"
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20 августа 2020 года 09:57
Фондовый рынок откроется в четверг на отрицательной территории - "Атон"
Аналитики "Атона" полагают, что отечественный фондовый рынок откроется в четверг на отрицательной территории - снижение составит около 1%, говорится в обзоре компании.
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20 августа 2020 года 11:28
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в четверг снижались в пределах 1% после незначительных изменений в среду, констатирует аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Отчет Минэнерго США не принес особых положительных сигналов, хотя и указал на сохранение... читать дальше
.20 августа 2020 года 09:18
Ситуация на нефтяном рынке нормализуется, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Мониторинговый комитет ОПЕК+ отметил позитивные сдвиги на рынке энергоносителей. По мнению Минэнерго России, спрос восстановился на 90%. Это... читать дальше
.19 августа 2020 года 18:48
Нефть марки Brent опустилась ниже $45 за баррель, теряя более 1%, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Игроки следят за заявлениями мониторингового комитета ОПЕК+, где будут названы страны, нарушающие и исполняющие свои квоты. От этого зависит потенциал дальнейшего роста... читать дальше
.19 августа 2020 года 18:26
Валюты могут стать предпочтительным инструментом торговли, и каждый шаг регуляторов, каждый всплеск инфляции будут удерживать волатильность на высоком уровне, сообщается в комментарии Saxo Bank. Доллар упал до нового минимума за цикл относительно большинства валют G10, в первую очередь, отмечает... читать дальше
.19 августа 2020 года 14:57
S&P500 до начала зимы может показать просадку не более чем на 7%, но перед этим не исключен рост еще на 2-3%, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". Аналитик Валерий Емельянов констатирует, что на американском рынке формально завершился "медвежий" тренд. На последней сессии индекс S&P500... читать дальше
.19 августа 2020 года 13:43
Цена Brent в среду может упасть ниже $44,8/барр. и нацелиться на $44,4/барр., считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики Sberbank CIB полагают, что цена Brent в среду может упасть ниже $44,8/барр. и нацелиться на... читать дальше
.19 августа 2020 года 12:17
Котировки золота и серебра в среднесрочной и долгосрочной перспективах будут снижаться, а не расти - Julius Baer
Текущий рост котировок на рынках золота и серебра отражает продолжающееся ослабление доллара США, в среднесрочной и долгосрочной перспективах цены будут снижаться, а не расти, говорится в комментарии Julius Baer. "Хотя золото и серебро вернули утраченные позиции после распродажи на прошлой... читать дальше
.19 августа 2020 года 11:37
Курс EUR/USD в среду, 19 августа, немного корректируется после существенного прироста во вторник, торгуясь в районе отметки 1,19300, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков "ФИНАМ" Анна Зайцева. "На дневном графике валютная пара EUR/USD продолжает движение в направлении уровня 1,2000,... читать дальше
.19 августа 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы во вторник не продемонстрировали единой динамики. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду. читать дальше
.18 августа 2020 года 18:46
Сейчас нет причин для развития уверенного восходящего или нисходящего тренда в ценах на нефть - "Фридом Финанс"
Нефть во вторник отступает вниз после скачка выше $45,5 за баррель, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Мы пока не видим причин для развития уверенного восходящего или нисходящего тренда в ценах на энергоносители. Уже на следующей сессии нефть может снова оказаться в... читать дальше
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