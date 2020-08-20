Яндекс занял место Норникеля в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40, как и ожидалось - "ВТБ Капитал"

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"Яндекс" (MOEX: YNDX) занял место ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам его августовской ребалансировки, как и ожидалось, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Акции "Яндекса" вошли в топ-4 индекса с весом 9,44%, в то время как вес бумаг "Норникеля" понижен на 338 базисных пунктов до 4,72%.

Таким образом, в список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 в настоящее время входят "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк (MOEX: SBER) и "Яндекс".

Все изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов.

Индекс MSCI Russia 10/40 является производным от индекса MSCI Russia.

Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.