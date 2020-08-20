Индекс Мосбиржи, вероятно, перейдет к снижению в диапазон 3000-3050 пунктов - Промсвязьбанк

Азиатские рынки демонстрируют негативную динамику в четверг, отыгрывая снижение американского рынка. Умеренное падение показывают и фьючерсы на индексы в США. Инвесторы, скорее всего, займут выжидательную позицию, ожидая предварительные данные по деловой активности в США и ЕС, которые будут опубликованы в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Учитывая ухудшение настроений на мировых рынках и откат нефтяных котировок, индекс Мосбиржи, вероятно, перейдет к снижению в диапазон 3000-3050 пунктов, в случае же улучшения внешнего фона к концу дня он способен отыграть часть потерь", - считает главный аналитик банка Роман Антонов.