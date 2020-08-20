Индекс Мосбиржи в четверг может продолжить снижение - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в четверг может продолжить снижение в диапазон 3030-3040 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3040-3050 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3030, 3020 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3070, 3080 пунктов. После открытия с некоторым спадом индекс Мосбиржи может продолжить понижение в диапазон 3030-3040 пунктов. Этому способствует явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер компании Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине торгов четверга останется динамика нефтяных фьючерсов. Среди ряда иностранных статистических показателей наиболее значимым сигналом, по мнению Манжоса, могут стать еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск).