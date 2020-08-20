Яндекс занял место Норникеля в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 - "ВТБ Капитал"

"Яндекс" (MOEX: YNDX) занял место ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам его августовской ребалансировки, как и ожидалось, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Акции "Яндекса" вошли в топ-4 индекса с весом 9,44%, в то время как вес бумаг "Норникеля" понижен на 338 базисных пунктов до 4,72%.