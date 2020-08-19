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19 августа 2020 года 18:26
Валюты могут стать предпочтительным инструментом торговли - Saxo Bank
Валюты могут стать предпочтительным инструментом торговли, и каждый шаг регуляторов, каждый всплеск инфляции будут удерживать волатильность на высоком уровне, сообщается в комментарии Saxo Bank. Доллар упал до нового минимума за цикл относительно большинства валют G10, в первую очередь, отмечает главный валютный стратег Харди Джон, CAD и GBP; в других парах движение более вялое. "Новый пакет стимулирования в США может оказаться меньше ожиданий, но рынки настроены на этот счет оптимистично. Ждем сигналов от ФРС", - пишет он. "Хотя рынки и не проявляют никакого беспокойства, следующий пакет стимулирующих мер в США может оказаться меньше ожиданий, если верить источникам Bloomberg. Описывается риск, что договоренность может быть достигнута на предварительных условиях, с откладыванием большего на период после выборов. В результате они могут ограничиться 500 млрд долл. США против планировавшихся республиканцами 1 трлн долл. и 3,5 трлн долл. у демократов. В то же время многие компании высказываются против идеи Трампа об отсрочке налогов на зарплаты как неработоспособной; многие штаты до сих пор даже не согласились на новые федеральные выплаты по безработице в размере 300 долл. в неделю, заменившие до конца июля 600-долларовые выплаты", - обращает внимание специалист. "На рынке, если прижать интервенцией один класс активов – сейчас это государственные облигации и процентные ставки, то какой-нибудь другой станет предметом спекуляции. Это можно назвать "игрой сравнительного финансового подавления". В такой игре основными данными для валютного трейдера оказываются сравнение текущих счетов, которые будут всё больше раздуваться в обстановке низкой динамики и сильной манипуляции рынками капитала, и сила подавления, то есть степень, в которой печатание денег в той или иной стране уводит инфляцию ниже учетной ставки – иначе говоря, насколько отрицательна реальная доходность. При этом валюты могут стать предпочтительным инструментом торговли, и каждый шаг регуляторов, каждый всплеск инфляции будут удерживать волатильность на высоком уровне. По крайней мере, я бы на это рассчитывал: только представьте печальные перспективы для торговли суверенным долгом с ограничением доходностей и постоянными манипуляциями на рынке, - пишет главный стратег Saxo Bank. - Пока рано говорить о степени реализации этого сценария, но именно с ним может быть связана устойчивая слабость JPY (в Японии сокращение профицита текущего счета в последние пару лет, сейчас около 3% ВВП) относительно CHF (увеличение профицита до 11% ВВП к концу прошлого года), а также рост AUD к NZD и CAD (Австралия перешла к профициту, а в Новой Зеландии и Канаде дефицит). Таким образом, как только экономика начнет приходить в порядок после COVID-19, инфляция и данные по счетам текущих операций будут заслуживать пристального внимания".
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