Рынок акций сохранит осторожный рост - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций сохранит осторожный рост на относительно позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Российские индексы в среду придерживались тенденции к росту, как и в Европе, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Немного позитива пришло из области корпоративных новостей. Сбербанк и Mail.ru объявили об инвестициях на условиях равных долей в объёме 12 млрд рублей в совместное предприятие на развитие новых направлений, которые появились с момента создания. Если для акций Сбербанка событие не является большим, то благодаря новостям бумаги Mail.ru оказались в лидерах дня. Впрочем, акции Сбербанка также повышались на 1% на ожиданиях того, что 21 августа будет принято достаточно щедрое решение о выплате дивидендов за 2019 год, поскольку правительство заинтересовано в получении средств для бюджета", - отмечает специалист.

Активность заметно снизилась. К середине сессии объём торгов на основной секции "Московской биржи" едва превысил 22 млрд рублей.

По мнению Кочеткова, российский рынок акций сохранит осторожный рост на относительно позитивном внешнем фоне.