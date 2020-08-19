MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 в ночь на 20 августа, ожидается, что Яндекс займет место в топ-4

Индексный провайдер MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь на 20 августа 2020 года по московскому времени.

По оценкам главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского и аналитика BCS Global Markets (BCS GM) Юлии Голдиной, "Яндекс" (MOEX: YNDX) может занять место ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам его августовской ребалансировки.

Как отмечалось в обзоре "ВТБ Капитала", по состоянию на 11:00 МСК по динамике котировок акции "Яндекса" были на 4% впереди бумаг "Норильского никеля" в гонке за место в списке тяжеловесов.

Топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 в настоящее время включает "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк (MOEX: SBER) и "Норильский никель".

Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.