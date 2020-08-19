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19 августа 2020 года 14:57
S&P500 выходит на плато, но не исключен рост еще на 2-3% - "Фридом Финанс"
S&P500 до начала зимы может показать просадку не более чем на 7%, но перед этим не исключен рост еще на 2-3%, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". Аналитик Валерий Емельянов констатирует, что на американском рынке формально завершился "медвежий" тренд. На последней сессии индекс S&P500 полностью отыграл мартовское падение активов и впервые в этом году закрылся выше пиков февраля. Новый абсолютный максимум для индекса широкого рынка установлен на отметке 3393,5 пункта, на закрытии S&P500 был чуть ниже 3390. Предыдущий рекорд, зафиксированный 19 февраля - 3386 пунктов. "Обвал рынка в марте оказался самым быстрым в его истории: до абсолютного "дна" фондовые индексы опустились всего за 33 дня. В среднем в период кризисов и рецессий индекс S&P500 сохраняет "даунтренд" на протяжении 300 дней. По темпам падения ближайшим аналогом нынешнего кризиса, который был вызван эпидемией коронавируса, был обвал 1929 года, который ознаменовал начало Великой депрессии. Рынки в тот год снижались на протяжении 67 дней, - отмечает специалист. - По многим параметрам падение 2020 года является уникальным явлением. Чтобы перебить февральский максимум, рынку потребовалось всего 148 дней, что стало еще одним рекордом. В среднем рынок повторяет пики за пять-семь лет после основного снижения. В этом году на восстановление ушло менее пяти месяцев. При этом глубина падения в марте достигла 34%, что немного меньше среднего, а обратный рост составил около 52%. Столько заработали инвесторы, которые вышли на рынок на самом "дне". В годовом измерении доходность S&P500 за этот бурный период роста равнялась примерно 180%". Перспективы дальнейшего ралли, с точки зрения эксперта компании, под большим вопросом. Рынок поставил на оптимистичный сценарий без двойного "дна" и без разрушительных последствий второй волны пандемии. Пока этот сценарий реализуется. Однако при этом все ключевые драйверы восстановления уже отыграны, обращает внимание Емельянов: пакеты помощи от регуляторов и правительств заложены в ценах активов, восстановительный спрос на товары и услуги преодолел свой пик еще в июле, а темпы разработки вакцины от COVID-19 уже максимально сжаты. "С учетом этого в ближайшие месяцы мы ожидаем преимущественно боковое движение рынка с высокой вероятностью слабой коррекции. Драйверами снижения станут бумаги "разогретого" технологического сектора и, вероятно, банков. Поддержкой будут выступать все еще дешевые акции промышленных компаний и транспортной сферы. До начала зимы S&P500 может показать просадку не более 7%, но перед этим не исключен рост еще на 2-3%", - указывает аналитик "Фридом Финанс".
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19 августа 2020 года 18:48
Нефть марки Brent опустилась ниже $45 за баррель, теряя более 1%, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Игроки следят за заявлениями мониторингового комитета ОПЕК+, где будут названы страны, нарушающие и исполняющие свои квоты. От этого зависит потенциал дальнейшего роста... читать дальше
.19 августа 2020 года 18:26
Валюты могут стать предпочтительным инструментом торговли, и каждый шаг регуляторов, каждый всплеск инфляции будут удерживать волатильность на высоком уровне, сообщается в комментарии Saxo Bank. Доллар упал до нового минимума за цикл относительно большинства валют G10, в первую очередь, отмечает... читать дальше
.19 августа 2020 года 13:43
Цена Brent в среду может упасть ниже $44,8/барр. и нацелиться на $44,4/барр., считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики Sberbank CIB полагают, что цена Brent в среду может упасть ниже $44,8/барр. и нацелиться на... читать дальше
.19 августа 2020 года 12:17
Котировки золота и серебра в среднесрочной и долгосрочной перспективах будут снижаться, а не расти - Julius Baer
Текущий рост котировок на рынках золота и серебра отражает продолжающееся ослабление доллара США, в среднесрочной и долгосрочной перспективах цены будут снижаться, а не расти, говорится в комментарии Julius Baer. "Хотя золото и серебро вернули утраченные позиции после распродажи на прошлой... читать дальше
.19 августа 2020 года 11:37
Курс EUR/USD в среду, 19 августа, немного корректируется после существенного прироста во вторник, торгуясь в районе отметки 1,19300, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков "ФИНАМ" Анна Зайцева. "На дневном графике валютная пара EUR/USD продолжает движение в направлении уровня 1,2000,... читать дальше
.19 августа 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы во вторник не продемонстрировали единой динамики. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду. читать дальше
.18 августа 2020 года 18:46
Сейчас нет причин для развития уверенного восходящего или нисходящего тренда в ценах на нефть - "Фридом Финанс"
Нефть во вторник отступает вниз после скачка выше $45,5 за баррель, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Мы пока не видим причин для развития уверенного восходящего или нисходящего тренда в ценах на энергоносители. Уже на следующей сессии нефть может снова оказаться в... читать дальше
.18 августа 2020 года 18:20
Избыточное предложение на рынке казначейских облигаций США может сохраняться еще несколько недель - Julius Baer
Избыточное предложение на рынке казначейских облигаций США может сохраняться еще несколько недель, считает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. "Мы рассматриваем повышение доходности по гособлигациям США на прошлой неделе как результат высокого... читать дальше
.18 августа 2020 года 17:53
Аналитики Julius Baer видят возможности для роста котировок природного газа как в США, так и в Европе, сообщается в комментарии компании. Главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Норберт Рюкер отмечает, что за последние дни и недели котировки... читать дальше
.18 августа 2020 года 17:30
Разворот котировок Tesla вниз в ближайшие два месяца маловероятен, так как потенциальные катализаторы роста пока перевешивают риски, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Повышенный интерес инвесторов к Tesla в последние несколько торговых сессий вызван не только ожидаемым сплитом акций,... читать дальше
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