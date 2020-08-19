Преобладает вероятность продолжения позитивной динамики на российском рынке акций - "Фридом Финанс"

Несмотря на краткосрочные флуктуации цен в последние дни, основные информационные тенденции и технические тренды котировок сохраняются, поэтому преобладает вероятность продолжения позитивной динамики на российском рынке акций, отмечает в комментарии "Фридом Финанс" аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин. Диапазон закрытия для индекса Мосбиржи в среду, по его мнению - 3050-3085 пунктов.