Цена Brent в среду может упасть ниже $44,8/барр. - Sberbank CIB

Цена Brent в среду может упасть ниже $44,8/барр. и нацелиться на $44,4/барр., считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Аналитики Sberbank CIB полагают, что цена Brent в среду может упасть ниже $44,8/барр. и нацелиться на $44,4/барр. Ожидаемая статистика по товарным запасам нефти и нефтепродуктов в США, вероятно, разочарует рынок, предполагают они в своем аналитическом материале – сезон повышенного спроса на бензин в стране завершается. Также в центре внимания будет заседание министерского комитета ОПЕК+. Министры вряд ли примут решения, существенно меняющие объемы добычи – скорее они обсудят соблюдение действующих условий.

Рынок ОФЗ во вторник восстанавливался после накрывшей его в понедельник волны продаж. По итогам дня доходность ОФЗ упала на 7–10 б. п. В среду специалисты Sberbank Investment Research ожидают на рынке рублевого долга консолидации вблизи текущих уровней на фоне некоторых позитивных импульсов (если не будет обострения ситуации в Белоруссии).