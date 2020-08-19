Курс рубля до конца торгов среды еще может развернуться в плюс - "Велес Капитал"

Несмотря на настроения на рынках EM и напряженный геополитический фон, у рубля все же остаются шансы развернуть ситуацию в плюс до конца торгов среды, говорится в комментарии "Велес Капитал".

Рубль снижается при неоднозначных настроениях на EM и напряженном геополитическом фоне. На российском валютном рынке в среду баланс сил вновь изменился, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании Юрий Кравченко: доллар и евро демонстрируют днем рост после того, как во вторник теряли позиции.

"Несмотря на невнятные настроения на рынках EM и напряженный геополитический фон, у рубля все же остаются шансы развернуть ситуацию в плюс до конца торгов среды, если котировкам нефти помогут традиционные данные по запасам нефти в США. Институт API ожидает сокращения запасов на 4,3 млн баррелей, но при этом прогнозирует рост запасов бензина, тогда как рынок ожидает их снижения", - отмечает Кравченко.