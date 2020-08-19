Рубль не опустится ниже 70 руб./$1 до выборов президента США в ноябре - ITI Capital

Ситуация в Белоруссии не создает предпосылок к росту рубля, лишь корреляционные риски помимо общей волатильности на валютном рынке развивающихся стран, говорится в комментарии ITI Capital.

Доллар продолжает слабеть к валютам развитых стран, и это, отмечают аналитики компании, особенно видно по индексу DXY, основной вес в котором приходится на евро. DXY уже опустился до уровня апреля 2018 г.

"Потенциал роста рубля значительно ограничен. До выборов президента США в ноябре, на которых, судя по опросам, должен одержать победу Джо Байден, рубль не опустится ниже 70 руб./$1", - считают в ITI Capital.