Российские евробонды, вероятно, перейдут к консолидации в ожидании новых сигналов - Промсвязьбанк

Российские евробонды во вторник демонстрировали восстановление котировок, констатируют аналитики Промсвязьбанка – доходность 10-летнего бенчмарка снизилась на 5 б.п. – до 2,4% годовых. Кредитная премия сократилась на 3 б.п. – до 173 б.п. и по-прежнему остается ниже исторического равновесного спрэда (180 б.п.). "На фоне разнонаправленной динамики внешних рынков не ждем продолжения покупок российских евробондов, которые, вероятно, перейдут к консолидации в ожидании новых сигналов с геополитической арены", - говорится в обзоре специалистов банка.