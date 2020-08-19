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Главная / Аналитикам / Аналитика / Российские евробонды, вероятно, перейдут к консолидации в ожидании новых сигналов - Промсвязьбанк
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19 августа 2020 года 10:53
Российские евробонды, вероятно, перейдут к консолидации в ожидании новых сигналов - Промсвязьбанк
Российские евробонды во вторник демонстрировали восстановление котировок, констатируют аналитики Промсвязьбанка – доходность 10-летнего бенчмарка снизилась на 5 б.п. – до 2,4% годовых. Кредитная премия сократилась на 3 б.п. – до 173 б.п. и по-прежнему остается ниже исторического равновесного спрэда (180 б.п.). "На фоне разнонаправленной динамики внешних рынков не ждем продолжения покупок российских евробондов, которые, вероятно, перейдут к консолидации в ожидании новых сигналов с геополитической арены", - говорится в обзоре специалистов банка.
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19 августа 2020 года 18:48
Нефть марки Brent опустилась ниже $45 за баррель, теряя более 1%, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Игроки следят за заявлениями мониторингового комитета ОПЕК+, где будут названы страны, нарушающие и исполняющие свои квоты. От этого зависит потенциал дальнейшего роста... читать дальше
.19 августа 2020 года 18:26
Валюты могут стать предпочтительным инструментом торговли, и каждый шаг регуляторов, каждый всплеск инфляции будут удерживать волатильность на высоком уровне, сообщается в комментарии Saxo Bank. Доллар упал до нового минимума за цикл относительно большинства валют G10, в первую очередь, отмечает... читать дальше
.19 августа 2020 года 14:57
S&P500 до начала зимы может показать просадку не более чем на 7%, но перед этим не исключен рост еще на 2-3%, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". Аналитик Валерий Емельянов констатирует, что на американском рынке формально завершился "медвежий" тренд. На последней сессии индекс S&P500... читать дальше
.19 августа 2020 года 13:43
Цена Brent в среду может упасть ниже $44,8/барр. и нацелиться на $44,4/барр., считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики Sberbank CIB полагают, что цена Brent в среду может упасть ниже $44,8/барр. и нацелиться на... читать дальше
.19 августа 2020 года 12:17
Котировки золота и серебра в среднесрочной и долгосрочной перспективах будут снижаться, а не расти - Julius Baer
Текущий рост котировок на рынках золота и серебра отражает продолжающееся ослабление доллара США, в среднесрочной и долгосрочной перспективах цены будут снижаться, а не расти, говорится в комментарии Julius Baer. "Хотя золото и серебро вернули утраченные позиции после распродажи на прошлой... читать дальше
.19 августа 2020 года 11:37
Курс EUR/USD в среду, 19 августа, немного корректируется после существенного прироста во вторник, торгуясь в районе отметки 1,19300, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков "ФИНАМ" Анна Зайцева. "На дневном графике валютная пара EUR/USD продолжает движение в направлении уровня 1,2000,... читать дальше
.19 августа 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы во вторник не продемонстрировали единой динамики. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду. читать дальше
.18 августа 2020 года 18:46
Сейчас нет причин для развития уверенного восходящего или нисходящего тренда в ценах на нефть - "Фридом Финанс"
Нефть во вторник отступает вниз после скачка выше $45,5 за баррель, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Мы пока не видим причин для развития уверенного восходящего или нисходящего тренда в ценах на энергоносители. Уже на следующей сессии нефть может снова оказаться в... читать дальше
.18 августа 2020 года 18:20
Избыточное предложение на рынке казначейских облигаций США может сохраняться еще несколько недель - Julius Baer
Избыточное предложение на рынке казначейских облигаций США может сохраняться еще несколько недель, считает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. "Мы рассматриваем повышение доходности по гособлигациям США на прошлой неделе как результат высокого... читать дальше
.18 августа 2020 года 17:53
Аналитики Julius Baer видят возможности для роста котировок природного газа как в США, так и в Европе, сообщается в комментарии компании. Главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Норберт Рюкер отмечает, что за последние дни и недели котировки... читать дальше
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