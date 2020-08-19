Пара доллар/рубль пока останется в районе 73 руб./$1 - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка полагают, что в среду пара доллар/рубль продолжит находиться в районе 73 руб./$1 в ожидании сигналов со стороны внешних рынков. Специалисты считают, что верхняя часть диапазона 70-75 руб./$1 пока сохраняет свою актуальность для российской валюты, сообщается в обзоре банка.