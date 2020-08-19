Индекс Мосбиржи начнет торги среды со снижения в пределах 0,1-0,5% - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги среды со сдержанного снижения в пределах 0,1-0,5%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3040-3050 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3030, 3020 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3070, 3080 пунктов. После открытия со сдержанным спадом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее падение нефтяных котировок пока не настолько масштабно, чтобы стимулировать активные распродажи в акциях российских компаний", - указывает старший риск-менеджер компании Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине торгов среды останется динамика нефтяных фьючерсов. Среди ряда иностранных статистических показателей на первый план по значимости, по мнению Манжоса, выйдут еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 мск).