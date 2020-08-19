Наиболее вероятный сценарий на среду - консолидация индекса Мосбиржи в середине диапазона 3000-3100 пунктов - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок продолжит следовать за умеренными изменениями внешнего фона, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Наиболее вероятным сценарием на среду считаем консолидацию индекса Мосбиржи в середине диапазона 3000-3100 пунктов. Фактором риска может стать геополитика. Из корпоративных событий отметим отчетность МТС и "Мечела", - указывает главный аналитик банка Роман Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: МТС, Мечел