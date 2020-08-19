Рынок акций в среду вполне может сосредоточиться на внутренних историях - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций в среду вполне может сосредоточиться на внутренних историях, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный или даже слабо негативный. Нефть и золото торгуются в минусе на фоне стабилизации доллара. Лёгкий рост демонстрируют промышленные металлы, но этого может оказаться недостаточно, чтобы перекрыть растущие тревоги по поводу нового торгового конфликта США и КНР, отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Впрочем, российский рынок может сосредоточиться на внутренних историях. Бумаги TCS Group будут торговаться последний день с дивидендами (14,6 рублей), как и акции "Ростелекома" (5 рублей). МТС и "Мечел" отчитаются по МСФО за I полугодие. В начале дня отечественный рынок может проявить неуверенность вслед за рынками Азии, хотя фьючерсы на европейские индексы готовы были продолжить рост вслед за индексами США", - пишет эксперт компании.