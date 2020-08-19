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Главная / Аналитикам / Аналитика / Российский рынок акций откроется в среду без существенных изменений - "Алор Брокер"
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19 августа 2020 года 09:20
Российский рынок акций откроется в среду без существенных изменений - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи во итогам торгов вторника не изменился и остался чуть ниже несильного сопротивления 3060 пунктов, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Обороты торгов были низкими, практически все "голубые фишки" также торговались нейтрально. Тем временем S&P500 с большими мучениями сумел обновить исторический максимум, но энтузиазма двигаться вверх дальше не видно. В среду российский рынок акций откроется без существенных изменений: американские фьючерсы находятся около нуля, в районе 45 долларов за баррель стоит нефть", - отмечает специалист компании в своем комментарии.
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18 августа 2020 года 18:46
Сейчас нет причин для развития уверенного восходящего или нисходящего тренда в ценах на нефть - "Фридом Финанс"
Нефть во вторник отступает вниз после скачка выше $45,5 за баррель, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Мы пока не видим причин для развития уверенного восходящего или нисходящего тренда в ценах на энергоносители. Уже на следующей сессии нефть может снова оказаться в... читать дальше
.18 августа 2020 года 18:20
Избыточное предложение на рынке казначейских облигаций США может сохраняться еще несколько недель - Julius Baer
Избыточное предложение на рынке казначейских облигаций США может сохраняться еще несколько недель, считает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. "Мы рассматриваем повышение доходности по гособлигациям США на прошлой неделе как результат высокого... читать дальше
.18 августа 2020 года 17:53
Аналитики Julius Baer видят возможности для роста котировок природного газа как в США, так и в Европе, сообщается в комментарии компании. Главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Норберт Рюкер отмечает, что за последние дни и недели котировки... читать дальше
.18 августа 2020 года 17:30
Разворот котировок Tesla вниз в ближайшие два месяца маловероятен, так как потенциальные катализаторы роста пока перевешивают риски, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Повышенный интерес инвесторов к Tesla в последние несколько торговых сессий вызван не только ожидаемым сплитом акций,... читать дальше
.18 августа 2020 года 14:46
Акции Pandora по-прежнему интересны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Акции Pandora на торгах 17 августа упали после сообщения самой компании о том, что в этом году она ожидает снижения продаж до 20%, несмотря на возобновление работы почти всех ее магазинов,... читать дальше
.18 августа 2020 года 13:47
Вторая половина текущего года для рынка природного газа может быть довольно оптимистичной - "Открытие Брокер"
Вторая половина текущего года для рынка природного газа может быть довольно оптимистичной, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Спрос на газ с приходом осени и зимы растет, а в совокупности с падением производства будет снижать накопленные запасы и поддерживать... читать дальше
.18 августа 2020 года 13:04
Основное влияние на рубль в ближайшие дни продолжат оказывать геополитические факторы - Sberbank CIB
Основное влияние на рубль в ближайшие дни продолжат оказывать геополитические факторы, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "В ближайшие дни основное влияние на рубль продолжат оказывать геополитические факторы. Если... читать дальше
.18 августа 2020 года 12:11
Аналитики Альфа-банка считают, что цены на нефть марки Brent сохранятся в рамках текущего диапазона $43-46/барр в краткосрочной перспективе, сообщается в их комментарии. Регулярные ежемесячные встречи OPEC+ пройдут во вторник и в среду. "Мы ожидаем, что участники обсудят соблюдение квот по... читать дальше
.18 августа 2020 года 11:49
Золото торговалось в диапазоне $1900-2000/унцию на прошлой неделе, констатируют аналитики Альфа-банка. "Мы ожидаем, что цены на золото сохраняться в диапазоне $1800-2200/унцию вплоть до президентских выборов в США, которые пройдут 2 ноября, если, конечно, рынки не столкнутся со сценарием "Черного... читать дальше
.18 августа 2020 года 11:10
Валютная пара EUR/USD демонстрирует во вторник утром повышательную динамику вот уже пятую торговую сессию подряд, тестируя отметку 1,18900, отмечает аналитик отдела анализа мировых рынков "ФИНАМ" Анна Зайцева. На дневном графике после преодоления уровня 1,1800 пара продолжает восходящее движение.... читать дальше
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