EUR/RUB может продолжить рост - "ФИНАМ"

Влияние ситуации в Белоруссии на динамику курса рубля на текущей неделе сохранится, отмечает аналитик "ФИНАМ" Анна Зайцева. Помимо этого, по ее мнению, важно будет проследить за публикацией в России данных по индексу цен производителей, безработице и розничным продажам за июль. На дневном графике курс EUR/RUB консолидируется в районе 87 руб./EUR1. Положение стохастических линий благоприятно для роста котировок, в связи с чем велика вероятность повторного тестирования сопротивления, пролегающего на уровне 88 руб./EUR1, указывает эксперт компании.