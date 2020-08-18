"Велес Капитал" рекомендует сохранять длинные позиции в акциях "М.Видео"

Акции "М.Видео", с технической точки зрения, с апреля остаются в среднесрочном восходящем тренде, сила которого, согласно индикатору ADX, по-прежнему достаточно высока, отмечает аналитик "Велес Капитал" Елена Кожухова. "В краткосрочном периоде бумаги "застопорили" повышение, но в целом выглядят готовыми к пробою сопротивления 485 руб., что позволило бы им подняться к 500 руб. Сигналом в пользу начала краткосрочной нисходящей коррекции стало бы преодоление поддержки 455 руб. (с целями 425-430 руб.). Пока же имеет смысл сохранять по бумагам "длинные" позиции", - пишет специалист компании в своем комментарии.

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