Акции Pandora по-прежнему интересны для долгосрочных инвестиций - "Фридом Финанс"

Акции Pandora по-прежнему интересны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Акции Pandora на торгах 17 августа упали после сообщения самой компании о том, что в этом году она ожидает снижения продаж до 20%, несмотря на возобновление работы почти всех ее магазинов, констатирует аналитик инвестиционной компании Евгений Миронюк.

Продажи ретейлера во втором квартале 2020 года сократились на 38%, EBITDA оказалась на уровне 325 млн датских крон, маржинальность по ней упала до 1,1%. Чистый убыток по итогам квартала составил 175 млн датских крон.

Pandora рассчитывает на повышение продаж во второй половине года по сравнению с первой, хотя в августе компании опять пришлось закрыть некоторые магазины из-за возобновления ограничительных мер.

"Считаем хорошим признаком восстановления крупнейшим в мире производителем ювелирных украшений своего годового прогноза, несмотря на ожидаемое снижение показателей. Выручка в этом году может упасть на 14-20%, а прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) без учета затрат на реструктуризацию задолженности на 16-19% в этом году, - отмечает Миронюк. - Несмотря на слабость результатов, они в целом совпали с ожиданиями, а выручка даже несколько превысила консенсус-прогноз. Акции Pandora упали на 7,7% в первую торговую сессию после публикации отчетности и прогнозов. До этого котировки достигли двухлетнего максимума в пятницу. Текущая коррекция может быть связана с фиксацией прибыли после более чем двукратного роста стоимости бумаг с марта. Акции Pandora по-прежнему интересны для долгосрочных инвестиций".