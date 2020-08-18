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Главная / Аналитикам / Аналитика / Цель по индексу Мосбиржи на закрытие торгов вторника - 3050-3085 пунктов - "Фридом Финанс"
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18 августа 2020 года 14:17
Цель по индексу Мосбиржи на закрытие торгов вторника - 3050-3085 пунктов - "Фридом Финанс"
Несмотря на краткосрочные флуктуации цен в последние дни, основные информационные тенденции и технические тренды котировок существенно не изменились, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. "Шансы на продолжение роста в течение сегодняшней сессии преобладают. Цель по индексу Мосбиржи на закрытие - 3050-3085 пунктов", - пишет он в комментарии компании.
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18 августа 2020 года 14:46
Акции Pandora по-прежнему интересны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Акции Pandora на торгах 17 августа упали после сообщения самой компании о том, что в этом году она ожидает снижения продаж до 20%, несмотря на возобновление работы почти всех ее магазинов,... читать дальше
.18 августа 2020 года 13:47
Вторая половина текущего года для рынка природного газа может быть довольно оптимистичной - "Открытие Брокер"
Вторая половина текущего года для рынка природного газа может быть довольно оптимистичной, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Спрос на газ с приходом осени и зимы растет, а в совокупности с падением производства будет снижать накопленные запасы и поддерживать... читать дальше
.18 августа 2020 года 13:04
Основное влияние на рубль в ближайшие дни продолжат оказывать геополитические факторы - Sberbank CIB
Основное влияние на рубль в ближайшие дни продолжат оказывать геополитические факторы, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "В ближайшие дни основное влияние на рубль продолжат оказывать геополитические факторы. Если... читать дальше
.18 августа 2020 года 12:11
Аналитики Альфа-банка считают, что цены на нефть марки Brent сохранятся в рамках текущего диапазона $43-46/барр в краткосрочной перспективе, сообщается в их комментарии. Регулярные ежемесячные встречи OPEC+ пройдут во вторник и в среду. "Мы ожидаем, что участники обсудят соблюдение квот по... читать дальше
.18 августа 2020 года 11:49
Золото торговалось в диапазоне $1900-2000/унцию на прошлой неделе, констатируют аналитики Альфа-банка. "Мы ожидаем, что цены на золото сохраняться в диапазоне $1800-2200/унцию вплоть до президентских выборов в США, которые пройдут 2 ноября, если, конечно, рынки не столкнутся со сценарием "Черного... читать дальше
.18 августа 2020 года 11:10
Валютная пара EUR/USD демонстрирует во вторник утром повышательную динамику вот уже пятую торговую сессию подряд, тестируя отметку 1,18900, отмечает аналитик отдела анализа мировых рынков "ФИНАМ" Анна Зайцева. На дневном графике после преодоления уровня 1,1800 пара продолжает восходящее движение.... читать дальше
.18 августа 2020 года 10:18
Аналитики Промсвязьбанка не ожидают резких движений цен на нефть марки Brent, полагая, во вторник и среду она останется в привычном диапазоне $44-46/барр., сообщается в обзоре банка. Цены на нефть марки Brent не демонстрируют какой-либо выраженной динамики, оставаясь чуть выше $45/барр.,... читать дальше
.17 августа 2020 года 19:03
Кооперация ОПЕК+ и монетарные стимулы могут поднять цены на Brent до 50 долларов за баррель к концу года - УК "Альфа-Капитал"
Для дальнейшего роста цен на нефть инвесторам нужны драйверы в виде стимулов поддержки экономики и восстановления спроса на энергоресурсы, отмечается в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина. Эксперт ожидает, что кооперация ОПЕК+... читать дальше
.17 августа 2020 года 17:23
Экономическая активность в Японии во втором квартале текущего года снизилась беспрецедентными темпами, поскольку карантинные меры особенно сильно сказались на частном потреблении, говорится в комментарии Julius Baer. Главный экономист банка Дэвид Коль ожидает существенное восстановление во второй... читать дальше
.17 августа 2020 года 15:56
Актуален риск снижения индекса S&P500 как минимум до вершин июля на уровне 3270 пунктов и далее до июньских максимумов в районе 3230 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". Технически индекс S&P500 продолжает слабеть, но все еще выглядит неплохо, констатирует аналитик Ален Сабитов.... читать дальше
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