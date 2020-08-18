Цель по индексу Мосбиржи на закрытие торгов вторника - 3050-3085 пунктов - "Фридом Финанс"

Несмотря на краткосрочные флуктуации цен в последние дни, основные информационные тенденции и технические тренды котировок существенно не изменились, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. "Шансы на продолжение роста в течение сегодняшней сессии преобладают. Цель по индексу Мосбиржи на закрытие - 3050-3085 пунктов", - пишет он в комментарии компании.