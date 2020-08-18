Вторая половина текущего года для рынка природного газа может быть довольно оптимистичной - "Открытие Брокер"

Вторая половина текущего года для рынка природного газа может быть довольно оптимистичной, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Спрос на газ с приходом осени и зимы растет, а в совокупности с падением производства будет снижать накопленные запасы и поддерживать рост цен. Средняя стоимость газа к концу 2020 г. может составить 2,4 $/mmBTU (данные расчетной модели), указывает специалист в комментарии компании.

"Естественным ограничивающим рост цен фактором станет стоимость трубопроводного газа в Европе, которая делает поставки СПГ на спотовом рынке непривлекательными. Обычно это происходит при достижении цен на газ Henry Hub уровня 2,8-3,0 $/mmBTU", - пишет Лукичева.