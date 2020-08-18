Цены на золото будут колебаться в диапазоне $1800-2200/унцию - Альфа-банк

Золото торговалось в диапазоне $1900-2000/унцию на прошлой неделе, констатируют аналитики Альфа-банка. "Мы ожидаем, что цены на золото сохраняться в диапазоне $1800-2200/унцию вплоть до президентских выборов в США, которые пройдут 2 ноября, если, конечно, рынки не столкнутся со сценарием "Черного лебедя", - говорится в комментарии специалистов банка.