"ВТБ Капитал" снизил оценку акций "Интер РАО" на 5%, сохранив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) на 5% - до 9,50 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Интер РАО" опубликовало слабые результаты за первое полугодие 2020 года. Вместе с тем главное в итогах полугодия для нас заключается в том, что руководство компании подтвердило участие компании в масштабных новых и ранее стартовавших проектах общей стоимостью, по нашей оценке, 400 млрд рублей. (...) Руководство сообщило, что предварительным условием для участия в крупных проектах остается гарантированная доходность на вложенные средства по аналогии с программой ДПМ. Необходимое для проектов финансирование значительно превышает имеющиеся у "Интер РАО" средства (чистая положительная денежная позиция 204,5 млрд рублей на конец второго квартала 2020 года). Потребуется не только жесткая дисциплина капвложений, но и повышение тарифов на электроэнергию для конечного потребителя на 2-3% с целью обеспечения гарантированной доходности. На наш взгляд, такие масштабные планы реализации проектов ДПМ значительно увеличивают риски регулирования не только для "Интер РАО", но и для всего сегмента генерирующих компаний", - говорится в отчете "ВТБ Капитала".

Как отмечается в обзоре, эксперты обновили модель оценки компании с учетом представленных финансовых показателей, дополнительных отчислений в резервы по сомнительным долгам и убытки по EPC-подряду в Калининградской области, а также скорректировали сроки истечения проектов ДПМ и ожидания на второе полугодие 2020 года, вследствие чего прогнозная цена акций "Интер РАО" была понижена.

"Следует отметить, что такие масштабные планы строительства новых объектов оставляют инвесторам все меньше надежд на быстрый рост котировок акций "Интер РАО". Между тем мы не включаем эти проекты в модель оценки компании на данном этапе, поскольку надеемся получить более подробную информацию в ходе презентации новой стратегии", - пишут аналитики.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Интер РАО", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 8,45 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 5,65 рубля за штуку.