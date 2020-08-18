Цель роста пары EUR/USD - отметка 1,2000 - "ФИНАМ"

Валютная пара EUR/USD демонстрирует во вторник утром повышательную динамику вот уже пятую торговую сессию подряд, тестируя отметку 1,18900, отмечает аналитик отдела анализа мировых рынков "ФИНАМ" Анна Зайцева. На дневном графике после преодоления уровня 1,1800 пара продолжает восходящее движение. Стохастические линии находятся в благоприятном положении для покупок, однако "быстрая" линия уже вошла в зону перекупленности, что говорит об ограниченном запасе хода инструмента наверх, предупреждает эксперт. Цель для роста, по мнению Зайцевой, располагается на отметке 1,2000.