Нефть марки Brent во вторник и среду останется в диапазоне $44-46/барр. - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка не ожидают резких движений цен на нефть марки Brent, полагая, во вторник и среду она останется в привычном диапазоне $44-46/барр., сообщается в обзоре банка.

Цены на нефть марки Brent не демонстрируют какой-либо выраженной динамики, оставаясь чуть выше $45/барр., констатируют эксперты банка.

Перед мониторинговым комитетом ОПЕК+ появляются новости об уровне выполнения сделки в прошлом месяце: оценки составляют от 95% до 97%. Неполное соблюдение дисциплины ограничивает рынку возможность ускоренного движения к балансу.

На текущей неделе в фокусе традиционный блок статистики по запасам от API (вторник) и от Минэнерго США (среда).

"Консенсус предполагает продолжение тренда на сокращение запасов по всем категориям, что должно частично оказать нефти поддержку. Но в целом резких движений мы не ожидаем, полагая, что нефть останется во вторник-среду в привычном диапазоне $44-46/барр." - пишут специалисты Промсвязьбанка