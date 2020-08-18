Фундаментальных поводов для роста рубля нет - "Алор Брокер"

Сопротивление по паре доллар/рубль проходит в районе 74,5 руб./$1. Не исключено, говорится в комментарии "Алор Брокер", что пара попробует во вторник до него добраться.

"В понедельник вечером мы не наблюдали отмечавшегося в последние дни усиления покупок рубля на западных площадках. Возможно, западные инвесторы на политических событиях в Белоруссии снизили спекулятивные вложения в российскую валюту. В целом рубль и дальше должен слабеть, никаких фундаментальных поводов для его роста нет. Поэтому покупки рубля как против доллара, так и против евро рекомендуем сопровождать очень короткими "стопами", - пишет главный аналитик компании Алексей Антонов.