.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Бегство инвесторов из российских активов вызвано геополитическим фактором - "БКС Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 августа 2020 года 18:21
Бегство инвесторов из российских активов вызвано геополитическим фактором - "БКС Брокер"
Российский рынок акций начал торговую сессию понедельника с позитивной динамики на оптимистичном внешнем фоне, но во втором половине торгов индексы ушли в "минус" вместе с основными "голубыми фишками". Падает индекс облигаций RGBI, наблюдается слабость рубля в паре с долларом и евро. По всей вероятности, мы видим бегство инвесторов из российских активов, и связано это может быть с обострением политической обстановки в Белоруссии, считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Константин Карпов. Тем временем, внешние площадки подают смешанные сигналы. Большой блок статистики по экономике Японии оказался в целом негативным. Китайские рынки получили поддержку на фоне вливания средств в финансовую систему со стороны китайского ЦБ. Ограничило оптимизм отсутствие запланированного на 15 августа обсуждения выполнения первой фазы торговой сделки США-Китай. Впрочем, позже президент США Дональд Трамп в позитивном ключе высказался о выполнении сделки китайской стороной, подчеркнув, что Китай закупает больше, чем ожидал Вашингтон. Вместе с этим стоит отметить продолжение ухудшения отношений Белого дома и китайских технологических компаний: США ограничивают экспорт компонентов для Huawei и настаивают на таких же мерах своих союзников. Также наблюдается небольшое снижение нефти, которое оказывает давление на некоторые бумаги нефтяного сектора - здесь аутсайдерами выступают акции "Татнефти" (MOEX: TATN) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS). Среди газовых компаний в минусе "Газпром" (MOEX: GAZP) и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), хотя динамика цены газа в США и Европе располагает к росту бумаг. С июньских минимумов газовый фьючерс на NYMEX подрос уже более чем на 50%, аналогичную динамику можно наблюдать на европейских хабах. Возможно, на днях эти акции возобновят позитивную динамику, полагает эксперт. Среди металлургов спросом пользуются производители драгметаллов на фоне попыток золота возобновить растущую тенденцию. В потребительском секторе продают бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY) - инвесторы перешли к фиксации длинных позиций после информации от совета директоров о выплате дивидендов за I полугодие 2020 года. Компания довыплатит оставшиеся от 2019 года 2,5 руб. на акцию. Некоторое давление на бумаги может быть связано с ситуацией в Белоруссии. Компания пытается развивать там сеть магазинов детских товаров. Среди телекомов в "плюсе" акции МТС и "Ростелекома" (MOEX: RTKM) на правах защитных историй. В аутсайдерах акции финансовых компаний и банков ("Система", Сбербанк (MOEX: SBER)). В целом индекс МосБиржи пока не смог полноценно закрыть февральский "гэп". Коррекция может продолжиться до отметок чуть ниже 3000 пунктов, но для более серьезной просадки пока нет ясных оснований, считает Карпов.
.
17 августа 2020 года 19:03
Кооперация ОПЕК+ и монетарные стимулы могут поднять цены на Brent до 50 долларов за баррель к концу года - УК "Альфа-Капитал"
Для дальнейшего роста цен на нефть инвесторам нужны драйверы в виде стимулов поддержки экономики и восстановления спроса на энергоресурсы, отмечается в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина. Эксперт ожидает, что кооперация ОПЕК+... читать дальше
.17 августа 2020 года 17:23
Экономическая активность в Японии во втором квартале текущего года снизилась беспрецедентными темпами, поскольку карантинные меры особенно сильно сказались на частном потреблении, говорится в комментарии Julius Baer. Главный экономист банка Дэвид Коль ожидает существенное восстановление во второй... читать дальше
.17 августа 2020 года 15:56
Актуален риск снижения индекса S&P500 как минимум до вершин июля на уровне 3270 пунктов и далее до июньских максимумов в районе 3230 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". Технически индекс S&P500 продолжает слабеть, но все еще выглядит неплохо, констатирует аналитик Ален Сабитов.... читать дальше
.17 августа 2020 года 14:33
Неопределенность на рынке казначейских облигаций США будет сохраняться, говорится в комментарии Julius Baer. Сочетание более высокого предложения и сохраняющихся опасений "фискального разрыва" должно держать рынок казначейских облигаций США в состоянии неопределенности. "Доходность по... читать дальше
.17 августа 2020 года 13:43
Рубль в понедельник стабилизируется выше уровня 73,0 за доллар, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. В пятницу рубль сначала подешевел до 73,5 за доллар вместе с другими валютами развивающихся рынков, а затем частично отыграл потери. В... читать дальше
.17 августа 2020 года 13:06
Аналитики "ФИНАМа" после рассмотрения опубликованного компанией Pfizer отчета за второй квартал по-прежнему считают акции компании привлекательными для вложений и недооцененными с фундаментальной точки зрения, сохраняя при этом рекомендацию "покупать" для акций Pfizer. " Акции Pfizer находятся... читать дальше
.17 августа 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в понедельник. Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются. читать дальше
.14 августа 2020 года 17:26
Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с "покупать" до "держать" на фоне роста их котировок на 18% за последний месяц, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, была оставлена без... читать дальше
.14 августа 2020 года 16:25
Свежие данные по активности указывают на то, что в июле экономика Китая продолжила восстанавливаться на фоне роста внутреннего и внешнего спроса, хотя и более медленными темпами, чем ожидалось.,говорится в комментарии Julius Baer. В секторе недвижимости и в обрабатывающей промышленности дела идут... читать дальше
.14 августа 2020 года 13:24
После укрепления в четверг рубль в пятницу сможет ослабеть до 73,5, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Инвесторы в пятницу будут проявлять осторожность в преддверии переговоров США и Китая по торговой сделке. Учитывая недавний рост... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.