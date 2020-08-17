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17 августа 2020 года 18:21

Бегство инвесторов из российских активов вызвано геополитическим фактором - "БКС Брокер"

Российский рынок акций начал торговую сессию понедельника с позитивной динамики на оптимистичном внешнем фоне, но во втором половине торгов индексы ушли в "минус" вместе с основными "голубыми фишками". Падает индекс облигаций RGBI, наблюдается слабость рубля в паре с долларом и евро. По всей вероятности, мы видим бегство инвесторов из российских активов, и связано это может быть с обострением политической обстановки в Белоруссии, считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Константин Карпов.

Тем временем, внешние площадки подают смешанные сигналы. Большой блок статистики по экономике Японии оказался в целом негативным. Китайские рынки получили поддержку на фоне вливания средств в финансовую систему со стороны китайского ЦБ. Ограничило оптимизм отсутствие запланированного на 15 августа обсуждения выполнения первой фазы торговой сделки США-Китай. Впрочем, позже президент США Дональд Трамп в позитивном ключе высказался о выполнении сделки китайской стороной, подчеркнув, что Китай закупает больше, чем ожидал Вашингтон.

Вместе с этим стоит отметить продолжение ухудшения отношений Белого дома и китайских технологических компаний: США ограничивают экспорт компонентов для Huawei и настаивают на таких же мерах своих союзников. Также наблюдается небольшое снижение нефти, которое оказывает давление на некоторые бумаги нефтяного сектора - здесь аутсайдерами выступают акции "Татнефти" (MOEX: TATN) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS). Среди газовых компаний в минусе "Газпром" (MOEX: GAZP) и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), хотя динамика цены газа в США и Европе располагает к росту бумаг. С июньских минимумов газовый фьючерс на NYMEX подрос уже более чем на 50%, аналогичную динамику можно наблюдать на европейских хабах. Возможно, на днях эти акции возобновят позитивную динамику, полагает эксперт.

Среди металлургов спросом пользуются производители драгметаллов на фоне попыток золота возобновить растущую тенденцию. В потребительском секторе продают бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY) - инвесторы перешли к фиксации длинных позиций после информации от совета директоров о выплате дивидендов за I полугодие 2020 года. Компания довыплатит оставшиеся от 2019 года 2,5 руб. на акцию. Некоторое давление на бумаги может быть связано с ситуацией в Белоруссии. Компания пытается развивать там сеть магазинов детских товаров.

Среди телекомов в "плюсе" акции МТС и "Ростелекома" (MOEX: RTKM) на правах защитных историй. В аутсайдерах акции финансовых компаний и банков ("Система", Сбербанк (MOEX: SBER)).

В целом индекс МосБиржи пока не смог полноценно закрыть февральский "гэп". Коррекция может продолжиться до отметок чуть ниже 3000 пунктов, но для более серьезной просадки пока нет ясных оснований, считает Карпов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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