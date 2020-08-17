Бегство инвесторов из российских активов вызвано геополитическим фактором - "БКС Брокер"

Российский рынок акций начал торговую сессию понедельника с позитивной динамики на оптимистичном внешнем фоне, но во втором половине торгов индексы ушли в "минус" вместе с основными "голубыми фишками". Падает индекс облигаций RGBI, наблюдается слабость рубля в паре с долларом и евро. По всей вероятности, мы видим бегство инвесторов из российских активов, и связано это может быть с обострением политической обстановки в Белоруссии, считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Константин Карпов.

Тем временем, внешние площадки подают смешанные сигналы. Большой блок статистики по экономике Японии оказался в целом негативным. Китайские рынки получили поддержку на фоне вливания средств в финансовую систему со стороны китайского ЦБ. Ограничило оптимизм отсутствие запланированного на 15 августа обсуждения выполнения первой фазы торговой сделки США-Китай. Впрочем, позже президент США Дональд Трамп в позитивном ключе высказался о выполнении сделки китайской стороной, подчеркнув, что Китай закупает больше, чем ожидал Вашингтон.

Вместе с этим стоит отметить продолжение ухудшения отношений Белого дома и китайских технологических компаний: США ограничивают экспорт компонентов для Huawei и настаивают на таких же мерах своих союзников. Также наблюдается небольшое снижение нефти, которое оказывает давление на некоторые бумаги нефтяного сектора - здесь аутсайдерами выступают акции "Татнефти" (MOEX: TATN) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS). Среди газовых компаний в минусе "Газпром" (MOEX: GAZP) и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), хотя динамика цены газа в США и Европе располагает к росту бумаг. С июньских минимумов газовый фьючерс на NYMEX подрос уже более чем на 50%, аналогичную динамику можно наблюдать на европейских хабах. Возможно, на днях эти акции возобновят позитивную динамику, полагает эксперт.

Среди металлургов спросом пользуются производители драгметаллов на фоне попыток золота возобновить растущую тенденцию. В потребительском секторе продают бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY) - инвесторы перешли к фиксации длинных позиций после информации от совета директоров о выплате дивидендов за I полугодие 2020 года. Компания довыплатит оставшиеся от 2019 года 2,5 руб. на акцию. Некоторое давление на бумаги может быть связано с ситуацией в Белоруссии. Компания пытается развивать там сеть магазинов детских товаров.

Среди телекомов в "плюсе" акции МТС и "Ростелекома" (MOEX: RTKM) на правах защитных историй. В аутсайдерах акции финансовых компаний и банков ("Система", Сбербанк (MOEX: SBER)).

В целом индекс МосБиржи пока не смог полноценно закрыть февральский "гэп". Коррекция может продолжиться до отметок чуть ниже 3000 пунктов, но для более серьезной просадки пока нет ясных оснований, считает Карпов.