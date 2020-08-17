Валютная пара USD/RUB смотрит в сторону 74,5 руб. за доллар - КИТ Финанс Брокер

Доллар по отношению к рублю локально находится в боковике, но валютная пара USD/RUB смотрит в сторону 74,5 руб. за доллар, говорится в комментарии КИТ Финанс Брокер.

"Пара USD/RUB на прошлой неделе снизилась на 1,16% – до 72,8 руб. Российский рубль укрепился, несмотря на околонулевую динамику нефтяных котировок и отрицательную динамику индекса государственных облигаций (RGBI), который является в некотором роде индикатором спроса на государственный долг. На этой неделе индекс RGBI продолжил снижения, нерезиденты продолжают продавать российские активы и конвертировать валюту, тем самым оказывая давление рубль. С технической точки зрения, доллар по отношению к рублю локально находится в боковике, но валютная пара USD/RUB смотрит в сторону 74,5 руб. за доллар", - отмечают аналитики КИТ Финанс Брокер.