Экономика Японии вернется к докризисному уровню не раньше 2022 года - Julius Baer

Экономическая активность в Японии во втором квартале текущего года снизилась беспрецедентными темпами, поскольку карантинные меры особенно сильно сказались на частном потреблении, говорится в комментарии Julius Baer. Главный экономист банка Дэвид Коль ожидает существенное восстановление во второй половине этого года, но для возвращения экономики к докризисному уровню потребуется больше времени - это случится лишь в 2022 году.

"ВВП Японии показал падение на 7,8% во втором квартале, что близко к консенсус-прогнозам, поскольку карантинные меры для сдерживания пандемии коронавируса негативно сказались на экономической активности, - отмечает Коль. - Особенно сильно пострадало частное потребление, которое снизилось на 8,2%. Затраты на товары производственного назначения показали динамику значительно лучше ожиданий, снизившись всего на 1,5%. Спад ВВП Японии во втором квартале из-за пандемии коронавируса оказался беспрецедентным, но все же не таким серьезным, как сокращение на 12,1% в еврозоне и 20,4% в Великобритании или на 9,5% в США. Тем не менее, экономическая активность Японии снижалась и в первом квартале 2020 года, и в четвертом квартале 2019 года, что затрудняет процесс возврата к докризисному уровню. Мы ожидаем, что ВВП Японии сократится на 6,2% в 2020 году и покажет восстановление на 2,5% и 2,8% в 2021 и 2022 годах, соответственно".