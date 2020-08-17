Вероятно сохранение волатильности в ОФЗ при невысоких объемах торгов в ближайшие недели - BCS GM

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) ожидают сохранения волатильности в ОФЗ при невысоких объемах торгов в ближайшие недели и сохраняют рекомендацию обратить внимание на среднесрочные корпоративные выпуски категории В+/ВВ- с доходностью около 7% с понятным кредитным риском, говорится в обзоре компании.

Специалисты отмечают, что по сравнению с доходностями ОФЗ до снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 24 июля 2020 года доходности короткого участка находятся на уровне или чуть ниже, а длинный отрезок – выше примерно на 25 б.п.

Минфин на прошлой неделе из-за низкого спроса отменил размещение флоутера ОФЗ 24021.

"Активность на первичном рынке остается невысокой, и мы не видим признаков восстановления спроса и активизации до конца августа. Несмотря на данные по недельной инфляции (-0,1% м/м на 10 августа), мы по-прежнему считаем, что достаточно невысокой вероятность еще одного понижения ставки на следующем заседании ЦБ 18 сентября. На этом фоне мы ожидаем сохранения волатильности в ОФЗ при невысоких объемах торгов в ближайшие недели. В этих условиях мы сохраняем рекомендацию обратить внимание на среднесрочные корпоративные выпуски категории В+/ВВ- с доходностью около 7% с понятным кредитным риском, а широкой спред к кривой ОФЗ 200-250 б.п. снизит риски рыночной волатильности", - пишут аналитики BCS GM Яков Яковлев и Юрий Голбан.