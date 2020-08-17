Существенных движений курса рубля на текущей неделе не ожидается - BCS GM

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) не ожидают на текущей неделе существенных движений курса рубля, однако не исключают, что к концу месяца или в сентябре в случае сохранения цен на нефть на комфортных для РФ уровнях рубль может укрепиться до уровня 70-71 руб./$1, говорится в обзоре компании.

"Мы прогнозируем, что в 2020 г. средний обменный курс может составить 69,7 руб./$1, а на конец года – 69,53 руб./$1", - отмечает аналитик Владимир Тихомиров.