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17 августа 2020 года 16:15
Рублю требуется или более дорогая нефть, или улучшение "аппетитов" к риску на глобальном рынке - "Открытие Брокер"
Рубль в начале торгов понедельника пытался укрепляться, но всё же последовал за слабеющей нефтью, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Негативом для рубля остаётся нефть, которая безуспешно пыталась вырваться на значение выше $45 за баррель Brent. Кроме того, весьма слабые размещения ОФЗ в последние недели также указывают на низкий спрос по предлагаемым доходностям со стороны как резидентов, так и нерезидентов. Таким образом, говорится в комментарии компании, для улучшения ситуации в рубле требуется или более дорогая нефть, или улучшение "аппетитов" к риску на глобальном рынке, в ином случае курс будет стремиться к 74 руб./$1 и даже к 88 руб./EUR1.
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17 августа 2020 года 19:03
Кооперация ОПЕК+ и монетарные стимулы могут поднять цены на Brent до 50 долларов за баррель к концу года - УК "Альфа-Капитал"
Для дальнейшего роста цен на нефть инвесторам нужны драйверы в виде стимулов поддержки экономики и восстановления спроса на энергоресурсы, отмечается в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина. Эксперт ожидает, что кооперация ОПЕК+... читать дальше
.17 августа 2020 года 17:23
Экономическая активность в Японии во втором квартале текущего года снизилась беспрецедентными темпами, поскольку карантинные меры особенно сильно сказались на частном потреблении, говорится в комментарии Julius Baer. Главный экономист банка Дэвид Коль ожидает существенное восстановление во второй... читать дальше
.17 августа 2020 года 15:56
Актуален риск снижения индекса S&P500 как минимум до вершин июля на уровне 3270 пунктов и далее до июньских максимумов в районе 3230 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". Технически индекс S&P500 продолжает слабеть, но все еще выглядит неплохо, констатирует аналитик Ален Сабитов.... читать дальше
.17 августа 2020 года 14:33
Неопределенность на рынке казначейских облигаций США будет сохраняться, говорится в комментарии Julius Baer. Сочетание более высокого предложения и сохраняющихся опасений "фискального разрыва" должно держать рынок казначейских облигаций США в состоянии неопределенности. "Доходность по... читать дальше
.17 августа 2020 года 13:43
Рубль в понедельник стабилизируется выше уровня 73,0 за доллар, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. В пятницу рубль сначала подешевел до 73,5 за доллар вместе с другими валютами развивающихся рынков, а затем частично отыграл потери. В... читать дальше
.17 августа 2020 года 13:06
Аналитики "ФИНАМа" после рассмотрения опубликованного компанией Pfizer отчета за второй квартал по-прежнему считают акции компании привлекательными для вложений и недооцененными с фундаментальной точки зрения, сохраняя при этом рекомендацию "покупать" для акций Pfizer. " Акции Pfizer находятся... читать дальше
.17 августа 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в понедельник. Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются. читать дальше
.14 августа 2020 года 17:26
Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с "покупать" до "держать" на фоне роста их котировок на 18% за последний месяц, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, была оставлена без... читать дальше
.14 августа 2020 года 16:25
Свежие данные по активности указывают на то, что в июле экономика Китая продолжила восстанавливаться на фоне роста внутреннего и внешнего спроса, хотя и более медленными темпами, чем ожидалось.,говорится в комментарии Julius Baer. В секторе недвижимости и в обрабатывающей промышленности дела идут... читать дальше
.14 августа 2020 года 13:24
После укрепления в четверг рубль в пятницу сможет ослабеть до 73,5, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Инвесторы в пятницу будут проявлять осторожность в преддверии переговоров США и Китая по торговой сделке. Учитывая недавний рост... читать дальше
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