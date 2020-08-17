Рублю требуется или более дорогая нефть, или улучшение "аппетитов" к риску на глобальном рынке - "Открытие Брокер"

Рубль в начале торгов понедельника пытался укрепляться, но всё же последовал за слабеющей нефтью, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Негативом для рубля остаётся нефть, которая безуспешно пыталась вырваться на значение выше $45 за баррель Brent. Кроме того, весьма слабые размещения ОФЗ в последние недели также указывают на низкий спрос по предлагаемым доходностям со стороны как резидентов, так и нерезидентов. Таким образом, говорится в комментарии компании, для улучшения ситуации в рубле требуется или более дорогая нефть, или улучшение "аппетитов" к риску на глобальном рынке, в ином случае курс будет стремиться к 74 руб./$1 и даже к 88 руб./EUR1.