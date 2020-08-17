Актуален риск снижения индекса S&P500 до 3270 пунктов и далее до 3230 пунктов - "Фридом Финанс"

Актуален риск снижения индекса S&P500 как минимум до вершин июля на уровне 3270 пунктов и далее до июньских максимумов в районе 3230 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

Технически индекс S&P500 продолжает слабеть, но все еще выглядит неплохо, констатирует аналитик Ален Сабитов.

"Объемы торгов в последние дни снижаются. "Гэпы" на уровне 3307 и 3272 пунктов угрожают закрыться. Показатели моментума выглядят не слишком уверенно. Хотя MACD остается на положительной территории, индикатор RSI не обновил локальный максимум вместе с рынком, что создает риск "медвежьей" дивергенции. Неспособность индекса побить февральский рекорд свидетельствует о рисках формирования двойной вершины, что обычно ведет к коррекции. Таким образом, в ближайшие дни актуален риск снижения индекса как минимум до вершин июля на уровне 3270 пунктов и далее до июньских максимумов в районе 3230 пунктов", - отмечает специалист "Фридом Финанс".