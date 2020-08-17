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17 августа 2020 года 15:20
"Велес Капитал" рекомендует покупку акций "Интер РАО"
Аналитики компании "Велес Капитал" указывают целевой ценой акций "Интер РАО" уровень в 7,4 руб. и рекомендуют их покупку, говорится в комментарии. Акции "Интер РАО" слабо реагируют на отчетность по МСФО за 1П20, поскольку внимание инвесторов приковано к будущей стратегии развития до 2030 г., отмечает аналитик Алексей Адонин. В обновленной стратегии компания представит более подробно новые векторы развития, среди которых, отмечает он, цифровизация, устойчивое развитие, диверсификация и рост стоимости. "На данный момент с определенной долей уверенности можно говорить о том, что дивидендные платежи должны сохраниться на уровне 25% от прибыли, компания сосредоточится на российских активах (международная экспансия не в приоритете), сделает акцент на "зеленой" генерации, - пишет Адонин. - Мы видим вероятность переоценки акций компании рынком в том случае, если на презентации инвесторы услышат новую информацию по использования казначейского пакета, M&A активности, темпам экспансии на внутреннем рынке. Кроме того, если компания успеет закончить Калининградские проекты в 2020 г., мы можем увидеть сделку по расчетам с "Роснефтегазом", которая может позитивно повлиять на капитализацию "Интер РАО" в зависимости от структурирования сделки. Наша целевая цена акции - 7,4 руб., рекомендация - "покупать".
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Компании упоминаемые в новости: Интер РАО
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