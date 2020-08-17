Целевой диапазон закрытия для индекса Мосбиржи в понедельник составляет 3010-3100 пунктов - "Фридом Финанс"

Специалисты инвестиционной компании "Фридом Финанс" считают, что с учетом динамики мировых, американских фондовых и сырьевых рынков во второй половине торгов понедельника преобладают шансы повышения российских акций, хотя потенциал этого повышения уже в существенной мере ограничен краткосрочными показателями оценочной волатильности. Целевой диапазон закрытия дня для индекса Мосбиржи составляет 3010-3100 пунктов, полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин.