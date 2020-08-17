Рубль в понедельник стабилизируется выше уровня 73,0 за доллар - Sberbank CIB

Рубль в понедельник стабилизируется выше уровня 73,0 за доллар, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. В пятницу рубль сначала подешевел до 73,5 за доллар вместе с другими валютами развивающихся рынков, а затем частично отыграл потери. В понедельник с утра его курс снова немного просел на фоне неопределенной геополитической ситуации.

Котировки Брент отыгрывают потери, несмотря на перенос рассмотрения США и КНР итогов первого этапа торговой сделки (намеченного на 15 августа). Вероятно, Управление энергетической информации США (EIA) в понедельник опубликует прогноз снижения сланцевой добычи в США в сентябре на фоне неуклонного уменьшения числа активных буровых установок. Это, по мнению аналитиков Sberbank CIB, поддержит цены Брент и поможет им протестировать сопротивление $45,6/барр. и, возможно, даже подняться в диапазон $46,3–47,5/барр.