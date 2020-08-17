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17 августа 2020 года 12:10
"ВТБ Капитал" поднял оценку акций АЛРОСА на 3%, подтвердив рекомендацию "держать"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 70 рублей до 72 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была оставлена без изменений. "Мы скорректировали модель оценки "АЛРОСА" с учетом потенциальной продажи Гохрану в четвертом квартале 2020 года - первом квартале 2021 года алмазного сырья на сумму $600 млн, а также более высокого курса рубля к доллару. В результате прогнозная цена акций компании выросла до 72 рублей за штуку. Мы полагаем, что во втором квартале 2020 года прибыль "АЛРОСА" прошла свой минимум (мы ожидаем улучшения динамики продаж в октябре и покупку алмазов Гохраном в четвертом квартале этого года). Тем не менее мы отмечаем риски дальнейшего снижения цен, которое может произойти с возвращением продаж алмазного сырья к обычным уровням. Принимая это во внимание, мы считаем справедливой текущую оценку "АЛРОСА" по мультипликатору EV/EBITDA на 2021 год на уровне 6,2x", - пишут в обзоре аналитики. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет 77,01 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 68,06 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Алроса АК
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