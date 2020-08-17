Вероятность консолидации рынка ОФЗ вблизи текущих уровней при низкой торговой активности весьма велика - Уралсиб

Аналитики Уралсиба считают, что вероятность консолидации рынка ОФЗ вблизи текущих уровней при низкой торговой активности весьма велика, говорится в обзоре корпорации.

Рост доходностей ОФЗ возобновился, отмечает аналитик Ольга Стерина. По результатам прошлой недели доходности вдоль кривой ОФЗ прибавили в среднем 6–15 б.п., наибольший прирост был отмечен в семилетней точке. В пятницу движение доходностей вверх ускорилось на фоне повсеместного снижения интереса к рискованным активам. При этом в сегменте рублевого госдолга неделя не была насыщенной событиями, а движение кривой сопровождалось минимальными торговыми оборотами.

Единственное, что находится в центре внимания игроков каждую неделю, – это аукционы по доразмещению ОФЗ, обращает внимание эксперт корпорации. В прошлую среду Минфин предложил флоатер в безлимитном формате, однако аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым для продавца ценовым уровням. "Видимо, Минфин и участники аукциона не сошлись во мнении относительно дисконта к цене вторичного рынка: финансовое ведомство идет на предоставление скидок с большим трудом, в то время как для инвесторов покупка флоатеров без дисконта не выглядит экономически привлекательной. Впрочем, тот факт, что аукцион не состоялся, не вызвал никакой реакции на вторичном рынке, так же как и отсутствие предложения бумаг с фиксированным купоном", - пишет Стерина.

"Наступившая неделя обещает быть совсем небогатой на события, поэтому вероятность консолидации рынка ОФЗ вблизи текущих уровней при низкой торговой активности весьма велика. В целом на среднесрочном горизонте мы по-прежнему не видим драйверов для возобновления покупок ОФЗ. Что касается аукционов, то Минфин, по нашему мнению, будет все же вынужден давать небольшие премии по доходности, в этом мы уже убеждались не раз. Половина квартала позади, а план по привлечению средств за период выполнен меньше чем на треть", - отмечает специалист Уралсиба.